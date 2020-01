MTV-​​Star Alexis Eddy stirbt mit 23 Jahren

Am Donnerstag ist Alexis Eddy tot in ihrer eigenen Wohnung aufgefunden worden. Die US-Amerikanerin aus West Virginia wurde nur 23 Jahre alt. Die Polizei erhielt am frühen Morgen einen Notruf, wie «TMZ» berichtet. Offenbar erlitt Eddy einen Herzstillstand.

Derzeit gehen die Behörden nicht von einem Verbrechen aus. Die genaue Todesursache werde nun aber untersucht. Eddy gab zu, früher drogenabhängig gewesen zu sein. Vor einem Jahr sagte sie aber in einem Interview, dass sie von der Sucht losgekommen sei.

Sie wurde 2017 mit der MTV-Reality-Serie Are You the One? bekannt. In der Serie werden junge Singles bei der Partnersuche begleitet.

(L'essentiel/fur)