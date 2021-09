Grace Gummer und Mark Ronson haben sich getraut

US-Schauspielerin Grace Gummer (35, «Mr. Robot»), Tochter von Meryl Streep, hat den Musikproduzenten Mark Ronson geheiratet. Das gab der Brite anlässlich seines 46. Geburtstags am Samstag (Ortszeit) in einem Instagram-Post bekannt. «Aus dem Nichts hast du die 45 zweifellos zum großartigsten Jahr meines Lebens gemacht. Und ich bin sicher, ich habe 45 Jahre gebraucht, um der Mann zu werden, der deiner Liebe würdig ist», schrieb Ronson zu einem Hochzeitsfoto des Paares in Schwarz-Weiß. Er hoffe, jeden weiteren Geburtstag an Gummers Seite zu verbringen. «Und ja, wir haben geheiratet», beendete Ronson den Text. Unter dem Foto gratulierten zahlreiche Prominente dem Paar, darunter Lady Gaga und die Schauspielerinnen Rita Wilson und Liv Tyler.

Für beide ist es bereits die zweite Ehe. Ronson, der zahlreiche Hits für Künstler wie Bruno Mars und Amy Winehouse produzierte, war von 2011 bis 2018 mit der französischen Schauspielerin Joséphine de La Baume verheiratet. Gummer war 2019 kurzzeitig mit dem Musiker Tay Strathairn verheiratet.

Die 35-Jährige ist das zweitjüngste Kind von Oscar-Preisträgerin Meryl Streep. Mit ihrem Ehemann, dem Bildhauer Don Gummer, hat Streep insgesamt vier Kinder: Sohn Henry (41) sowie die Töchter Mamie (38), Grace und Louisa (30).

Für Gummer ist es, wie für ihren Ehemann, die zweite Ehe. (Foto: DPA)

