Pinks Tochter (7) schießt mit einem Gewehr

Weit über 400.000 User haben sich das Insta-Video bereits angeschaut, in dem die siebenjährige Willow ein Gewehr abfeuert. Konzentriert blickt das Mädchen durch das Zielfernrohr und fragt seinen Vater Carey Hart (43): «Kann ich abdrücken?» Der Ehemann von Musikerin Pink (39) bejaht – und Willow betätigt den Abzug.

«Ich übe mit ihr schießen, seit sie drei Jahre alt ist», kommentiert Hart seinen Post. Der US-amerikanische Motocrossfahrer erklärt, es sei ihm wichtig, dass Willow und ihr kleiner Bruder Jameson (2) wissen, wie eine Waffe bedient wird.

«Das finde ich nicht okay»

«Um das aber klarzustellen: Wir gehen nicht auf die Jagd», so Hart in seinem Post weiter. Während zahlreiche Follower dieses Schießtraining für Willow loben, drücken viele Fans ihr Unverständnis aus. Der Tenor: Wieso bringt ein Vater sein Kind bereits mit drei Jahren mit Waffen in Berührung?

«Damit bringst du ihr nur bei, zu glauben, das Waffen cool sind. Das finde ich nicht okay», kommentiert ein Nutzer beispielsweise. Ein anderer schreibt: «Wieso gibst du deiner Tochter ein Gewehr in die Hand?! Ich verstehe nicht, wieso man in Amerika so besessen ist von Waffen.»

Wie Willow das Gewehr abfeuert, sehen Sie oben im Video.

