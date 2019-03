Paris Jackson hat sich mit Schere selbst verletzt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Mitte März dementierte Paris Jackson (20) die Berichte über einen vermeintlichen Suizidversuch und wetterte auf Twitter gegen TMZ.com: «Ihr verdammten Lügner!» Das Portal hatte zuvor berichtet, die 20-Jährige habe am 16. März in ihrem Haus in Los Angeles versucht, sich das Leben zu nehmen.

Suizid-Gedanken? Unter Plagen Sie sich manchmal mit? Unter prevention-suicide.lu finden sie eine Liste von Einrichtungen, die akutpsychiatrische Versorgung und Krisenintervention in Luxemburg betreiben und Sie bei Bedarf an andere Hilfsstellen verweisen können.

Die Polizei bestätigte lediglich, dass Jackson ins Krankenhaus eingeliefert worden sei. Nun stellen Freunde von Paris gegenüber Dailymail.co.uk klar: Die Tochter von Michael Jackson habe in der besagten Nacht wild gefeiert – und sich aus Versehen selbst verletzt.

(L'essentiel/afa)