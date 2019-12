Darum färbt Keanus Freundin ihre Haare nicht

Artikel per Mail weiterempfehlen

Alexandra Grant (46) arbeitet schon lange als renommierte Künstlerin. Seit bekannt ist, dass sie den Schauspieler Keanu Reeves (55) datet, steht sie jedoch besonders im Fokus der Öffentlichkeit. Gesprächsthema ist dabei immer wieder auch ihre auffällig weißgraue Haarpracht.

Nun hat die 46-Jährige verraten, weshalb sie kein Färbemittel an ihre Haare lässt. Eine neu veröffentlichte Studie gab der US-Amerikanerin den Anstoß dazu. Grant postete auf Instagram einen Screenshot der Headline zur News-Meldung über die Studie.

Forschende des National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) haben die Daten von rund 50.000 Frauen ausgewertet und dabei herausgefunden, dass Permanent-Haarfärbemittel und chemische Haarglätter das Risiko von Brustkrebs erhöhen könnten.

Sie ist schon Anfang 20 ergraut

«Wow. Die heutigen News ... Die Zahlen sind überwältigend», schreibt Grant. Weiter verrät sie, dass sie bereits in ihren frühen 20er-Jahren graue Haare bekommen habe – und ihre Haare damals in allen möglichen Farben gefärbt habe. «Bis ich die Giftigkeit der Farbstoffe nicht mehr ertragen konnte», so die Künstlerin. Seit ihren Dreissigern lässt sie das Färben deshalb ganz sein.

Grant stellt in ihrem Post klar: «Ich liebe und unterstütze es, dass jede Frau selber entscheiden kann, wie sie in jedem beliebigen Alter aussehen will. Aber wenn Frauen aufgrund von Schönheitsidealen zugrunde gehen, dann lasst uns über diese Schönheitsideale reden.»

(L'essentiel/zen)