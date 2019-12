Sarah ist single – Pietro wünscht ihr «das Beste»

Sarah Lombardi ist wieder single. Das verriet die Musikerin am Montag auf Instagram, nachdem sie ihre Follower zu einer Fragerunde aufgerufen hatte. Als eine Abonnentin von ihr wissen wollte, ob sie noch mit ihrem Freund Roberto Ostuni zusammen sei, antwortet die 27-Jährige: «Nein, sind wir nicht.»

Die Gründe für die Trennung behielt sie für sich: «Ihr wisst ja, dass ich mein Liebesleben die letzten Jahre, so gut es ging, privat gehalten habe und das auch beibehalten möchte.» Das ist ihr gelungen: Viel mehr als der Name war von ihrem Ex nicht bekannt. Sarah verriet gegenüber der Bunten lediglich, dass er nicht in der gleichen Branche arbeite wie sie.

Sie sollen sich schon einmal getrennt haben

Im Juni 2018 hatte Sarah die Beziehung zu Roberto erstmals öffentlich bestätigt. Anfang dieses Jahres kursierten dann bereits erste Trennungsgerüchte, ein Insider hat im Februar gegenüber Bunte gesagt, dass sie nicht mehr zusammen seien. Wenige Wochen später zeigte sich Sarah mit Roberto aber wieder schmusend in einer Insta-Story.

Roberto war Sarahs erster fester Freund nach der Trennung von ihrem langjährigen Ehemann Pietro Lombardi: Die beiden hatten sich bei «Deutschland sucht den Superstar» kennen gelernt und waren knapp fünf Jahre ein Paar. 2013 haben sie geheiratet und im Juni 2015 ihren gemeinsamen Sohn Alessio (4) bekommen.

Pietro hat sich laut Vip.de auch schon zur Trennung geäußert: «Manchmal passt es eben nicht, man sollte nichts erzwingen. Ich wünsche Sarah das Beste, und irgendwann wird der richtige Partner kommen», sagt er.

(L'essentiel/mim)