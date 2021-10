Jolie erhält doch alleiniges Sorgerecht

Angelina Jolie (46) hat fortan wieder das alleinige Sorgerecht für die fünf minderjährigen leiblichen und adoptierten Kinder aus der Ehe mit Brad Pitt (57). Wie unter anderem das US-Magazin «People» berichtet, hat der Oberste Gerichtshof in Kalifornien diese Woche eine Berufung des Schauspielers zum Sorgerechtsstreit mit seiner Ex-Frau abgelehnt.

Pitts Anwälte hatten im September Berufung eingelegt, nachdem dem Vater das geteilte Sorgerecht im Sommer offiziell entzogen worden war. Grund für den Sorgerechtsentzug waren Dokumente, mit denen Jolies Anwälte beweisen konnten, dass Pitt und der Richter John Ouderkirk eine engere Geschäftsverbindung haben, als vor Gericht offengelegt. Ouderkirk war für den Entscheid verantwortlich, im dem Pitt das geteilte Sorgerecht kurz zuvor zugesprochen wurde.

«Jolie ist auf ihre Familie fokussiert»

Mit dem knappen veröffentlichten Statement «Berufung wurde abgelehnt» bestätigt das Gericht nun erneut die Befangenheit Ouderkirks. Die Sorgerechtsvereinbarung entspricht nun wieder dem ursprünglichen Dokument von Dezember 2018, das bis zum kurzzeitigen Arrangement des geteilten Sorgerechts im Sommer durchgehend galt.

Angelina Jolie vor rund zwei Jahren auf dem roten Teppich mit Pax (17) Shiloh (15), Vivienne (13), Zahara (16) und Knox (13, v.l.). (imago images/Picturelux)

«Frau Jolie ist auf ihre Familie fokussiert und freut sich, dass das Wohlbefinden ihrer Kinder nicht durch unethisches Verhalten geleitet werden wird», heißt es in einem Statement von den Anwälten der Mutter gegenüber «People». Mit ihren Kindern Pax (17), Zahara (16), Shiloh (15) und den Zwillingen Vivienne und Knox (13) befindet sich Angelina Jolie aktuell auf internationaler Promo-Tour für ihren neuen Film «Eternals». Es ist anzunehmen, dass sie beim Gerichtsentscheid nicht vor Ort war.

Pitt will weiter kämpfen

Brad Pitts Anwälte haben bekannt gegeben, dass sie weiter für das Recht ihres Klienten kämpfen werden. «Die gescheiterte Berufung ändert nichts an den unzähligen Fakten, die dazu geführt haben, dass im Sommer eine klare Entscheidung im Sinne des Interesses der Kinder getroffen wurde», heißt es in einem Statement. «Wir werden weiterhin alles tun, was nötig ist.»

Jolie und Pitt trennten sich im September 2016 nach über zehn Jahren Beziehung und zwei Jahren Ehe aufgrund von «unüberbrückbaren Differenzen». Offiziell geschieden wurden die Hollywoodstars jedoch erst im April 2019. Neben ihren fünf minderjährigen Kindern haben sie mit Maddox (20) einen erwachsenen gemeinsamen Sohn.

