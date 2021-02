Elena Miras schwebt mit Rapper Xellen7 auf Wolke7

Bereits Anfang Januar zeigte sich Reality-TV-Star Elena Miras (28) auf Instagram kuschelnd und knutschend mit dem Mundart-Rapper Xellen7 (29). Ob sie offiziell mit ihrer neuen Flamme zusammen ist, hat sie damals noch nicht verraten. Auch wenn die beiden ihre Liebe nach wie vor nicht öffentlich definiert haben, scheint sich die Beweislage zu verdichten.

So gratulierte Elena dem Zürcher nun in ihrer Insta-Story zum Geburtstag und teilte dazu ein Kussbild und ein Video, in dem sie und Töchterchen Aylen (2) dem Rapper auf Spanisch ein Geburtstagsständchen singen. Zu einem weiteren Video schreibt sie zudem: «Auf weitere Jahre mit dir.»

Im aktuellsten Beitrag auf ihrem Account scheint er ihr zudem in der Kommentarspalte ein Liebesgeständnis zu machen. Unter einem Selfie schreibt Elena: «Und dann kommt dieser eine Moment, der einfach alles verändert … Bei wem von euch ist das auch schon passiert?» Xellen7 kommentiert den Beitrag und schreibt: «Bei dir». Sie antwortet mit einem Kuss-Emoji.

Sie kennen sich schon länger

Vor ein paar Wochen erklärte die Schweizerin mit spanischen Wurzeln online bereits: «Mein Herz gehört jemandem.» Angesichts der zahlreichen öffentlichen Liebesbekundungen dürfte mittlerweile klar sein, wen die ehemalige Dschungelcamperin damit gemeint hat.

Xellen7 ist übrigens schon länger Teil von Elenas Leben. Bereits im November, als sie gerade frisch getrennt von Kindsvater Mike Heiter (28) war, tauchte er gemeinsam mit ihr und Aylen in Elenas Insta-Storys auf. Die beiden befanden sich damals in den Ferien in der Türkei.

(L'essentiel/Stephanie Vinzens)