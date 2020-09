Küsse zum Dessert: Katie knutscht ihre neue Liebe!

Katie Holmes with new boyfriend Emilio Vitolo – Shares a kiss in New York https://t.co/xYxM15RUn2 pic.twitter.com/YrOMec9LOR — Luvcelebs (@luvClebs) September 8, 2020

In den späten 90ern schmachtete sich US-Schauspielerin Katie Holmes (41) noch durch die erfolgreiche Jugendserie Dawson's Creek und auch heute scheint sie sich wie ein verschossener Teenager zu fühlen. Nach der Ehe mit Tom Cruise (58) und einer sechsjährigen Beziehung mit Jamie Foxx (52) hängt der Himmel für die brünetten Darstellerin endlich wieder voller Geigen. Ihr neuer Traumprinz ist aber kein weiterer Hollywoodstar, sondern vielmehr jemanden, der eigentlich das Blitzlichtgewitter scheut.

Bei Katies Herzblatt handelt es sich um den Koch Emilio Vitolo, der zwar mit dem Sophie Turner (24, Game of Thrones) und Joe Jonas (31) befreundet ist, sich aber sonst aus der Traumfabrik nichts macht. Soviel Bodenständigkeit bringt anscheinend die Gefühle von Holmes zum Kochen. Anders lässt sich wohl kaum erklären, warum die Schauspielerin alles andere um sich herum vergisst und sich bei einem Restaurantbesuch in New York einer wilden Knutscherei mit dem Küchenchef hingibt.

Holmes war seit ihrer gescheiterten Ehe mit Tom Cruise, mit dem sie auch die gemeinsame Tochter Suri (14) hat, nicht unbedingt mit Liebesglück gesegnet gewesen. Auch ihre Beziehung zu Oscarpreisträger Jamie Foxx hielt sich größtenteils von der Öffentlichkeit fern, gemeinsame Auftritte gab es so gut wie nie. Nach diesem Liebes-Aus zeigte sie sich im vergangenen Jahr noch an der Seite eines Unbekannten bei der Mailänder Fashion Week, doch seitdem galt Katie als Hollywood-Single.

(L'essentiel/red)