«Belastet die Untreue Ihres Mannes Ihre Ehe?»

Artikel per Mail weiterempfehlen

Auszüge des ABC-Interviews, das weit weg von Washington während Melania Trumps Afrikareise aufgezeichnet wurde, sind bereits bekannt. So spricht die amerikanische First Lady etwa über ihr Engagement gegen Mobbing und bezeichnet sich als «der am meisten gemobbte Mensch der Welt».

Auf Nachfrage sagte die 48-Jährige, sie sei sicherlich «einer» der am meisten schikanierten Menschen, «wenn Sie wirklich sehen, was Leute über mich sagen».

«Belastet das ihre Ehe?»

ABC bewirbt das Interview vor seiner vollständigen Veröffentlichung schon seit Tagen. «Es gab keine Fragen, die off-limits waren», dröhnt es im Trailer.

Um dies zu unterstreichen, werden einige Fragen von Moderator Tom Llamas eingeblendet – und die kommen tatsächlich ziemlich gepfeffert daher. «Sie sind nicht die erste First Lady, die mit der angeblichen Untreue ihres Ehemannes zurechtkommen muss. Belastet das Ihre Ehe?»

Melania antwortet, sie habe «wichtigere Dinge im Kopf», als über die mutmaßlichen Seitensprünge ihres Ehemannes Donald Trump mit einer Porno-Darstellerin oder einem Playmate nachzudenken. Die Medien würden es lieben, über ihre Ehe zu spekulieren. Auf die Frage, ob sie ihren Mann liebe, antwortet sie ohne großen Nachdruck: «Ja, es geht uns gut.»

20 Minuten liefert die Antwort ab 4 Uhr Schweizer Zeit

ABC verrät nur, dass neben den Affären von Donald Trump auch über Themen wie die #Metoo-Bewegung, die Lager für minderjährige Migranten in den USA sowie Melanias berüchtigte Jacke mit dem «I really don't care. Dou you?»-Aufdruck gesprochen wird. Zudem wird Melania ABC zufolge auch verraten, «was die größte Fehlwahrnehmung» ist, die es von ihr gibt.

Das Interview mit dem Titel «Being Melania» («Melania sein») wird in der Nacht auf Samstag um 10 Uhr US-Zeit und 4 Uhr Schweizer Zeit ausgestrahlt. Auf diesem Stream können Sie das Gespräch verfolgen.

(L'essentiel/gux/afp)