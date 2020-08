Seal vor Gericht: «Heidi hat geheime Agenda»

Seal erlaubt ihr nicht, die gemeinsamen Kinder mit nach Deutschland zu nehmen. Hier sollen ab Oktober die Dreharbeiten für die neue Staffel von «Germany‘s Next Topmodel» stattfinden. Normalerweise findet ein Großteil der Dreharbeiten in Los Angeles statt, aber Cast und Crew dürfen wegen Corona derzeit nicht in die USA einreisen. Daher will Heidi nach Deutschland fliegen und wie immer ihre Kinder Leni (16), Henry (14), Johann (13) und Lou (10) mitnehmen.

Seal vermutet hinter Heidis Vorgehen eine «geheime Agenda», wie er in einem Schreiben an das Gericht sagt. Heidis Plan sei demnach, die Kinder Stück für Stück immer mehr nach Deutschland zu bringen, bis sie den dortigen Lebensmittelpunkt der Kinder vor Gericht rechtfertigen könne – weit weg von Seal. Außerdem macht sich der Sänger Sorgen um die Gesundheit der Kinder. Heidi dazu: «Ich habe alle Vorsichtsmaßnahmen für Deutschland genauso wie für die Vereinigten Staaten getroffen.»

