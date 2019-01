Wird dieser GoT-​​Star der nächste James Bond?

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Golden-Globe-Verleihung endete in der Nacht auf Montag in Los Angeles mit einigen Überraschungen. Der fehlenden Liebe für Bradley Coopers «A Star Is Born» etwa. Oder Glenn Close' Auszeichnung als beste Schauspielerin, die keiner auf dem Plan hatte.

Auch dass Richard Madden als bester Darsteller in einem TV-Drama geehrt wird, ist eher überraschend. Nun winkt die ganz große Karriere. Diese fünf Fakten über den 32-Jährigen musst du kennen:

«Bodyguard» ist seine Show

Für viele Zuschauer ist «Bodyguard» die beste BBC-Serie seit Jahren. Der Schotte spielt darin die Titelrolle des undurchsichtigen Kriegsveteranen David Budd, der die britische Innenministerin beschützt und so in eine politische Intrige hineingezogen wird, die ihn beinahe das Leben kostet. Seit Oktober ist die Serie auch auf Netflix zu sehen, und Madden wurde so über Nacht weltweit bekannt. Und jetzt hat er bereits den Golden Globe in der Tasche.

Der Trailer zu «Bodyguard». (Video: BBC/Netflix)

Er datet eine 21-Jährige

Madden hat offensichtlich ein Beuteschema. Er mag optisch elfenhaft anmutende Frauen wie seine Ex Jenna Coleman (32). Seine derzeitige Freundin ist Ellie Bamber. Die 21-Jährige ist in Großbritannien ein Theaterstar und war in einer Nebenrolle im Hollywoodfilm «Nocturnal Animals» zu sehen. Die beiden wurden erstmals im Sommer 2017 gemeinsam auf Ibiza gesichtet.

Bond-Produzenten sind scharf auf ihn

Laut britischen Medienberichten steht seine Verpflichtung als nächster 007 unmittelbar bevor. Seit dem Megaerfolg von «Bodyguard» ist er angeblich der absolute Wunschkandidat der Produzenten. Madden wäre die ideale Besetzung: Er hat mit Anfang 30 das richtige Alter, ist Brite und noch nicht so bekannt, dass er die Marke Bond überstrahlt. Und seine kernige Art erinnert an den jungen Daniel Craig.

Er war ein molliges Kind

Madden kam als Elfjähriger zum Theater, um seine Schüchternheit zu überwinden. Dass er mal ein Frauenschwarm sein würde, war lange Zeit utopisch, denn er war als Kind übergewichtig. Erst als er nackt auf der Bühne auftreten sollte, fand er die Motivation, abzunehmen. Heute entspricht sein Körper dem Hollywood-Ideal. In «Bodyguard» zeigt er diesen auch komplett unverhüllt.

«Game of Thrones» machte ihn bekannt

Fans der Serie ist Madden schon lange ein Begriff. Er war in den ersten drei Staffeln als Robb Stark eine der zentralen Figuren des Dramas, fiel aber wie so viele seiner Co-Stars dem Gemetzel an der berüchtigten «Red Wedding» zum Opfer.

Das Featurette zu Richard Maddens GoT-Figur Robb Stark. (Video: HBO)

(L'essentiel/cat)