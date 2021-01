Bond-​​Girl trennt sich am Telefon von Ben Affleck

In der Beziehung zwischen den beiden Hollywood-Stars Ben Affleck (48) und Ana de Armas (32, «Keine Zeit zu sterben») soll es schon seit einiger Zeit gekriselt haben, nun sollen sich die beiden laut US-Medien tatsächlich getrennt haben. «Ihre Beziehung war kompliziert», erzählt ein Insider dem People-Magazin über das Liebes-Aus und weiß, dass sich die beiden Schauspieler «an unterschiedlichen Punkten in ihren Leben» befinden. Dabei sah alles im vergangenen Jahr noch so gut aus.

Affleck hatte die Leinwand-Schönheit bei Dreharbeiten zum Film «Deep Water» kennen und lieben gelernt. Bei einem anschließenden gemeinsamen Urlaub auf Kuba, der Heimat von Ana de Armas, hatte es schließlich gefunkt und die Weichen für eine Hollywood-Romanze wurden gestellt: So stellte Affleck seine neue Liebe nicht nur seinen vier Kindern vor, die aufstrebende Schauspielerin zog sogar in seine Villa in Los Angeles.

Unterschiedliche Zukunftspläne sollen schließlich der Grund gewesen sein, warum das Paar nach nicht einmal einem Jahr wieder getrennte Wege geht. Das Liebesaus soll laut People Affleck eher uncharmant per Telefon erreicht haben. Ana de Armas hat zudem die letzte Zeit in ihrem Heimat Kuba verbracht. Mit neuem Haarschnitt und einem klaren «Veränderung für 2021» meldet sie sich von dort bei ihrer Social-Media-Fangemeinde, während sich Affleck erst einmal in den Kreis seiner Familie zurückzieht. Mit seiner Exfrau Jennifer Garner (48) hat der «Batman»-Darsteller drei Kinder.

(L'essentiel/red)