Dolly Parton hat eine Million in Impfstoff investiert

Mit dem US-Pharmakonzern Moderna hat in den vergangenen Tagen ein weiterer Hersteller Daten für einen hochwirksamen Corona-Impfstoff vorgelegt.

An der Finanzierung des Impfstoffs beteiligt ist niemand Geringeres als Country-Legende Dolly Parton («Jolene», «9 To 5»). Mit einem Betrag von einer Million Dollar, den die 74-Jährige am 1. April an die Impfforschung der Vanderbilt-Universitätsklinik gespendet hatte, wurde die erfolgreiche Forschung des neuen Impfstoffs mitfinanziert.

«Als ich das Geld dem Covid-Fonds gespendet habe, wollte ich einfach etwas Gutes tun, und offenbar habe ich das geschafft!», schreibt Dolly Parton in ihrem neuesten Tweet.

When I donated the money to the Covid fund I just wanted it to do good and evidently, it is! Let’s just hope we can find a cure real soon. pic.twitter.com/dQgDWexO0C — Dolly Parton (@DollyParton) November 17, 2020

Parton hatte am 1. April auf Instagram gepostet, dass sie die Covid-19-Forschung «meines langjährigen Freundes Dr. Naji Abumrad» an der Vanderbilt-Universität in Nashville, Tennessee, unterstützen werde. Sie rief andere, «die es sich auch leisten können», dazu auf, es ihr gleichzutun.

Fans haben inzwischen eine Onlinekampagne gestartet, den Impfstoff nach Dolly zu benennen. Dolly-Fan ist übrigens auch Meena Harris (36), die Nichte der baldigen US-Vizepräsidentin Kamala Harris (56).

Can we name it the Dolly Parton vaccine — Meena Harris (@meenaharris) November 18, 2020

(L'essentiel)