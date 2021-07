Christian Kahrmann trauert um seine Eltern

Für den Ex-«Lindenstraße»-Star Christian Kahrmann hielt die Corona-Pandemie ein schlimmes Schicksal bereit. Am 4. Juni ist seine Mutter Ute im Alter von 79 Jahren an den Folgen des Coronavirus verstorben. «Sie hatte Krebs und dazu kam Corona», so der 49-jährige deutsche Schauspieler und Besitzer eine Cafés gegenüber der «Bild». Drei Wochen zuvor ist auch sein Vater Ralf Gerd ist im Alter von 80 Jahren nach einer Corona-Erkrankung gestorben.

Tragischerweise hat Christian Kahrmann, der von 1985 bis 1993 die Rolle des Benny Beimer in der Kult-Serie «Lindenstraße» spielte, seine Eltern selbst angesteckt. Im März habe Kahrmann seine Eltern besucht und kurz darauf Symptome bei sich festgestellt. Später seien auch seine Mutter, seine Schwester und sein Vater positiv getestet worden.

Er musste mit der Ambulanz abgeholt werden

Der Schauspieler hat als Erster der Familie schwere Symptome entwickelt: Mit der Ambulanz musste er ins Krankenhaus gefahren werden, danach lag er drei Wochen lang im Koma. Mittlerweile hat er sich von der Erkrankung erholt: «Ich kann zwar noch nicht joggen. Aber ich bin froh, dass ich nicht mehr auf den Rollator angewiesen bin», so der 49-Jährige gegenüber der «Bild».

Christian Kahrmann erwachte am Tag, als der Vater starb

Christian Kahrmanns Vater starb an jenem Tag, als sein Sohn aus dem Koma erwachte. Kurz darauf starb auch Kahrmanns Mutter an den Folgen des Coronavirus. «Ich habe das Ganze noch nicht richtig verarbeiten können», sagt der 49-Jährige gegenüber der «Bild». «Es liegt mir schwer auf der Seele».

Die Arbeit als Schauspieler helfe ihm aber dabei, diese schwierige Zeit zu meistern. «Ich will unbedingt wieder vor die Kamera», so Kahrmann. Zuerst wolle er aber so viel Zeit wie möglich mit seinen Töchtern Madita Chloé (13) und Elsa Julie (10) verbringen : «Sie geben mir die Kraft, das alles durchzustehen».

(L'essentiel/Saskia Sutter)