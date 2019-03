Was läuft bei Millie Bobby und dem Beckham-​​Sohn?

Die Promis spüren den Frühling: Bei einigen scheint es gerade zu knistern. Wir nehmen die neuen Paare unter die Lupe.

Wer schwebt (vielleicht) auf Wolke sieben? Und wo wird erst geflirtet? Hier sind die neusten Liebesgerüchte aus der Welt der Stars.

Kaia Gerber und Wellington Grant – das Model-Dreamteam

Wie «Dailymail» berichtet, wurde Kaia Gerber (17) Mitte Februar in New York Arm in Arm mit Model Wellington Grant (21) gesichtet: Am Valentinstag wurden die beiden zum ersten Mal zusammen fotografiert. Später spazierten die beiden strahlend durch Mailand, und auch bei der Fashion Week in Paris waren sie vergangene Woche zusammen unterwegs.

Love-Factor: Hier ist Liebe in der Luft! Die beiden sind eindeutig verliebt. Das Kuschel-Pic, das Wellington vor kurzem auf Insta postete, sagt alles.

Halsey und Yungblud — das Musiker-Duo

Halsey (24) und Yungblud (20) heizten vor zwei Wochen mit dem Video zu ihrem gemeinsamen Song «11 Minutes» die Gerüchteküche so richtig an: Im Clip spielen die beiden ein Paar und küssen sich leidenschaftlich.

Die Musiker scheinen gerade jede freie Minute miteinander zu verbringen: Im November und Dezember wurden sie zusammen in London gesehen, im Januar besuchte Halsey Yungblud in Paris auf dessen Tour und postete im gleichen Monat ein Porträt, das sie von ihm gemalt hatte. Im März besuchten die beiden zusammen ein Spiel der Los Angeles Lakers.

Love-Factor: Die beiden zeigen sich auf Insta ganz schön vertraut – ein cleverer PR-Gag, um die gemeinsame Single zu promoten wärs aber auch.

Lily Collins und Noah Centineo – das Rom-Com-Paar

Ende Januar postete Noah Centineo (22) auf Instagram ein Bild mit Lily Collins (29) — und einem Baby. «Mach ein Foto mit unserem Baby», schrieb der Schauspieler dazu. Und die Fans rasteten aus. Die beiden kommentieren auch gegenseitig mit Flammen-Emojis und Komplimenten ihre Insta-Posts – ziemlich flirty. Dass die beiden Schauspieler gemeinsam an die «Vanity Fair»-Oscars-Party gingen, deuteten die Fans als klares Zeichen für eine Beziehung.

Love-Factor: So süß Lily und Noah auch sein mögen, die Wahrheit ist: Die beiden haben denselben Manager und sind laut einem Sprecher von Centineo lediglich gute Freunde.

Millie Bobby Brown und Romeo Beckham — der Fangirl-Traum

Auf Instagram kommen Liebesgerüchte auf: Romeo Beckham (16) kommentierte Bilder der Schauspielerin mit Herz-Emojis. Dass Millie (15) Romeo gut findet, hat sie schon vor Jahren gezeigt: Gegenüber «E!» verriet sie 2016, dass sie sich wünscht, dass ihr «Stranger Things»-Charakter Eleven in der zweiten Staffel mit Romeo Beckham zusammenkommt.

Als dieser 2017 ein Bild von Millie kommentierte, flippte diese vor Freude aus. In der Serie gabs keine Zusammenkunft – womöglich aber im echten Leben?

Love-Factor: Auch wenn für Millie wohl ein Traum in Erfüllung gehen würde, so ganz realistisch wirkt das nicht.

Andrew Garfield und Aisling Bea – die Theater-Turteltauben

Nach vier Monaten soll die Liebe bei Rita Ora (28) und Andrew Garfield (35) bereits wieder verflogen sein, wie britische Medien berichten. Im Victoria Palace Theatre in London wurde Garfield vor wenigen Tagen mit der irischen Schauspielerin Aisling Bea (34) in ein Gespräch vertieft gesehen. Wie ein Beobachter der «Daily Mail» verriet, sollen die beiden sich auch geküsst haben.

Love-Factor: Beste Voraussetzungen für eine Liebesgeschichte! Fehlt nur noch eine offizielle Bestätigung.

