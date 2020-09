Rebel Wilson schwört auf Wodka-​​Workout

Die australische Schauspielerin Rebel Wilson (40) hat sich in diesem Jahr voll und ganz der eigenen Gesundheit und Fitness verschrieben. Über 18 Kilo hat sie inzwischen durch Disziplin und Ernährungsumstellung abgenommen. Auch keine Corona-Hindernisse können die sportbegeisterte Komikerin von ihren bemerkenswerten Fortschritten abhalten, denn die Not macht Wilson erfinderisch. Das Workout wird einfach mit Hilfe von alltäglichen Gegenständen absolviert, auch ein verdutztes Wombat diente in der Vergangenheit schon als Hantel für den blonden Fitness-Rebell aus Down Under.

Rebel Wilsons hochprozentige «Monaco Routine»

Ihre neuester Trainings-Einfall bringt Rebels Sportsgeist jetzt auf ein ganz neues Level und durchaus auch in den Bereich von Hochprozentigem. Aus Spaß hat sich die «Pitch Perfect»-Darstellerin nämlich an Bord einer Yacht in Monaco eine gigantische Wodkaflasche geschnappt und gleich mal damit angefangen, ihr ausstehendes Armtraining damit abzuarbeiten. Das Ergebnis hat Wilson selbstverständlich für ihre Fans in Form eines Instagram-Videos festgehalten, die ihr Idol für ihren herrlich schrägen Humor feiern.

Wilson strahlt bei fürstlicher Benefiz-Gala

«Bei dir sieht Sport nach Spaß aus», lautet der Tenor der Wilson-Community, die sich über die so genannte «Monaco Routine» köstlich zu amüsieren scheint. Ihrer Meinung nach hat sich Rebel nach dem anstrengenden Training auch einen kräftigen Schluck aus der Flasche verdient. Eine schönere Belohnung für all den Einsatz war aber dabei umso mehr Wilsons Auftritt bei einem Benefiz-Empfang in Monaco, wo sie sich strahlend an der Seite ihres Freundes Jacob Bush (35) präsentierte und auf Prinz Albert (62) traf.

