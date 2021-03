Johnny Depp wirft Amber Heard Falschaussage vor

Der Rechtsstreit zwischen dem früheren Ehepaar Johnny Depp (57) und Amber Heard (34) geht in die nächste Runde. Am Donnerstag startete in London ein Berufungsverfahren gegen das Urteil, das vom zuständigen Gericht im vergangenen November gefällt wurde. Damals verklagte der Schauspieler die britische Zeitung «The Sun», weil er in ihrer Berichterstattung über die Scheidung von Heard «Frauenschläger» genannt wurde.

Die Schauspielerin sagte vor Gericht als Zeugin gegen ihren Ex-Mann aus und trug laut TMZ.com maßgeblich dazu bei, dass Depps Verleumdungsklage scheiterte. Vor dem Berufungsgericht behaupteten seine Anwälte nun, dass Heards Aussagen nicht der Wahrheit entsprachen.

«Kalkulierte und manipulative Lüge»

Schon zu Beginn des Verfahrens zwischen Depp und «The Sun» erklärte Heard vor dem Richter, dass sie die Abfindung, die ihr in der Scheidung zugesprochen wurde, vollumfänglich an wohltätige Zwecke spenden wolle. Mit dieser Aussage habe sie «ihrer Glaubwürdigkeit einen maßgeblichen Schub» verpassen wollen, so Depps Anwälte.

Die sieben Millionen Dollar, die Heard von Depp bekommen hat, wurden jedoch bis heute nicht vollumfänglich gespendet. Der bisherige Spendenbetrag belaufe sich auf 100’000 Dollar. Da sie ihrem Versprechen bislang nicht nachgekommen ist, werten Depps Anwälte die Aussage als «kalkulierte und manipulative Lüge».

Wie TMZ.com berichtet, gibt es jedoch eine Erklärung dafür, wieso Heard noch nicht den ganzen Betrag gespendet hat. Ihre Anwältin lässt gegenüber dem Portal verlauten: «Ambers Ziel wird verzögert, weil Herr Depp geklagt hat. Sie wurde gezwungen, mehrere Millionen Dollar auszugeben, um sich gerichtlich gegen seine falschen Anschuldigungen zu wehren.»

(L'essentiel/Angela Hess)