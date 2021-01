Promis fordern auf Twitter Trumps Absetzung

Wütende Anhängerinnen und Anhänger des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump haben am Mittwoch das Capitol in Washington gestürmt, aktuell soll sogar über die Absetzung von Donald Trump diskutiert werden. Inzwischen hat der unter Druck geratene Präsident eine geordnete Machtübergabe an Joe Biden am 20. Januar zugesichert.

Die Stimmung in Hollywood ist am Tag nach dem gewaltsamen Eindringen von Trump-Fans ins US-Kongressgebäude noch unverändert: Die Promis sind schockiert und fordern Trumps Absetzung.

«Hulk»-Darsteller Mark Ruffalo (53) etwa weist in zwei knappen Sätzen auf den Zusatzartikel der US-Verfassung hin, das «25th Amendment», worin ein «unfähiger» Präsident vom Kabinett entmachtet werden kann.

«Es ist Zeit für das 25th Amendment, Abschnitt 4», fordert auch Schauspielerin Sharon Stone.

It’s time for the 25th AMENDMENT, SECTION 4. ???????? — Sharon Stone (@sharonstone) January 6, 2021

Schauspielerin Olivia Munn (40) meldet sich auf Twitter mit einem Vergleich zur «Black Lives Matter»-Bewegung zu Wort – und teilt ein Video der Ausschreitungen. «Diese Typen rangeln nach der Stürmung des Capitols Mann gegen Mann mit der Polizei. Weitere Nachrichten: George Floyd, Trayvon Martin, Rayshard Brooks, Aura Rosser, Stephon Clark, Botham Jean, Alton Sterling und Eric Garner sind alle tot», schreibt sie.

These guys are engaging in hand-to-hand combat with police after storming the US Capitol. In other news, George Floyd, Trayvon Martin, Rayshard Brooks, Aura Rosser, Stephon Clark, Botham Jean, Alton Sterling and Eric Garner are all dead. pic.twitter.com/URn8w3Y88m — Olivia Munn (@oliviamunn) January 6, 2021

Rapperin Cardi B (28) weist in einem Tweet ebenfalls auf die vergangenen «Black Lives Matter»-Proteste hin. «Protestierende, die sich für Gerechtigkeit und Gleichheit stark machten, wurden damals Tiere, Gauner und Plünderer genannt. Und zwar von jenen Leuten, die jetzt genau das gleiche getan haben – für GENAU NICHTS.»

No deff not cause of that just laughing at the irony.Protesters where getting called animals,looters,thugs for rioting and protesting over JUSTICE & EQUALITY by the same people that are out today doing the same shit over ABSOLUTELY NOTHING! https://t.co/sIFuc9fhDb — iamcardib (@iamcardib) January 7, 2021

Schauspieler Sacha Baron Cohen (49) findet, dass Facebook und Twitter den abgewählten Präsidenten Donald Trump permanent von den Social-Media-Plattformen verbannen sollte.

Facebook and Twitter giving Trump a little time out is NOT ENOUGH.



Trump instigated an act of domestic terrorism against America.



Facebook and Twitter have banned other extremists PERMANENTLY.



They must ban Trump PERMANENTLY. NOW!#BanTrumpSaveDemocracy — Sacha Baron Cohen (@SachaBaronCohen) January 7, 2021

Model Karlie Kloss (28) findet, dass es patriotisch wäre, eine legitime demokratische Wahl anzuerkennen. «Das nicht zu tun und zu Gewalt anzustacheln, ist anti-amerikanisch.» Karlie Kloss’ Ehemann Joshua Kushner ist übrigens der Bruder von Jared Kushner, Donald Trumps engstem Berater und Ehemann von Trumps Tochter Ivanka.

Accepting the results of a legitimate democratic election is patriotic. Refusing to do so and inciting violence is anti-American. — Karlie Kloss (@karliekloss) January 7, 2021

Moderatorin und Autorin Chrissy Teigen (35) fehlen die Worte.

(L'essentiel/Christina Duss)