Dieter Bohlen will ein Feature mit Kollegah

Erst vor wenigen Wochen amüsierte sich der Pop-Titan Dieter Bohlen über die Verdienste und Erfolge von deutschen Rappern. «Jeder rappt über seinen Maybach, und am Ende des Tages fahren die mit dem Rad in ihre Zweizimmerwohnung», sagte der 65-Jährige in einem Interview mit der «Bild» – und bezog sich dabei auf Capital Bra.

Lange hielt der Streit zwischen den beiden aber nicht an, denn kurz darauf zeigte sich Capital Bra versöhnlich, sang Bohlens Modern-Talking-Song «Cheri, Cheri Lady» im Auto – und machte daraus den Nummer-eins-Hit «Cherry Lady».

Dieter antwortet auf Insta-Kommentar

Dieter scheint nach der erfolgreichen Kooperation mit Bra nun Blut an der Rap-Szene geleckt zu haben, denn jetzt will der Chef-Juror von «Deutschland sucht den Superstar» mit Kollegah zusammenarbeiten.

Auf Instagram wurde Bohlen von einem Fan gefragt, ob er denn Lust auf ein Feature mit dem deutschen Rapper habe. Seine Antwort war kurz, knapp und eindeutig: «Gerne.» Ob Kollegah auf das Angebot einsteigen wird, ist bislang unklar. Schließlich reagierte auch der 34-Jährige auf Bohlens Diss gegen deutsche Rapper im «Bild»-Interview.

Kollegah zeigt Dieter seinen Reichtum

In einem Video machte sich Kollegah damals über die Aussagen lustig und protzte mit 500-Euro-Scheinen, Gemälden, Klunkern und Goldplatten. Sogar eine eigene «Gönnjamin»-Jacht legte sich der Skandal-Rapper jetzt zu und postete ein Foto davon auf Instagram.

