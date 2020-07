Fans finden Harrys neuen Look gar nicht stylish

Wuschelkopf und Babyface waren gestern: Mittlerweile ist der ehemalige «One Direction»-Musiker Harry Styles (26) nicht nur erfolgreich auf Solopfaden unterwegs, sondern geht auch in puncto Styling konsequent und vor allem kompromisslos seinen eigenen Weg. Mittlerweile ist vom einstigen, verträumten Teenie-Look so gut wie gar nichts mehr übrig: Heute trägt Herr Styles nämlich nicht nur einen Porno-Schnauzer, sondern setzt auch bei seinem Outfit auf den Look der 70er-Jahre.

Der Schnappschuss, den Styles während seiner Italienreise auf Instagram veröffentlichte, ist für viele seiner Fans noch gewöhnungsbedürftig. Darauf hält der Sänger begeistert eine Flasche Olivenöl in die Kamera und präsentiert sich mit wilder Zottelmähne, einer übergroßen Piloten-Sonnenbrille und breitem Schnurrbart. Der auffällige Look könnte auf das Konto des italienischen Modelabels Gucci gehen, für das Styles eine Kampagne shootet, kommt aber nicht bei allen Followern gut an.

«Harry, ich schwör, ich besorg dir einen Rasierer», kommentiert beispielsweise ein Fan, während ihn andere schon mit «Tiger King» Joe Exotic (57) oder der Computerspielfigur Mario vergleichen. Wieder ein anderer nimmt das aktuelle Bild zum Anlass, um sich für immer scherzhaft vom Äußeren des Brit-Stars zu verabschieden: «In liebender Erinnerung an Harry Styles», beginnt er sein Urteil. «Er ist zwar nicht tot, hat aber dafür einen Schnauzbart.»

(L'essentiel/red)