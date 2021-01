Azealia Banks kocht die Überreste ihrer Katze

US-Rapperin Azealia Banks (29) verstörte diese Woche mit gruseligen Videos das Internet. In ihrer Instagram-Story veröffentlichte sie Clips, in denen sie mit baren Händen einen Sack mit den Überresten ihrer vor drei Monaten verstorbenen Katze ausbuddelt und diese danach in einem Topf zum Kochen bringt.

«Viele von euch wissen nicht, dass Lucifer, meine Katze, vor drei Monaten gestorben ist. Wir mussten sie unter der Erde vergraben und jetzt graben wir sie zum ersten Mal aus. Sie wird zum Leben erweckt!», verkündete die Skandal-Musikerin ihren 688.000 Insta-Follower*innen.

Kurz danach löschte Azealia die Grusel-Inhalte wieder – genug Leute im Netz hatten sie jedoch schon gesehen und die 29-Jährige trendete danach auf Twitter. «Azealia Banks hat ihre Katze ausgegraben und gekocht. 2021 wird wohl nicht unser Jahr», twitterte etwa ein Account.

So soll Azealias Katze aussehen, wenn sie vom Himmel herunterschaut:

«Wenn du bei Azealia Banks zu Abend isst und sie dir sagt, was du gerade verzehrst», spaßt zudem dieser Twitter-User.

Die Rapperin hat sich zuvor schon als Hexe bezeichnet und in einem Interview mit Broadly Vice verraten, dass ihr Interesse durch ihre Mutter geweckt wurde, die weiße Magie praktiziert haben soll.

«Ihr seid rassistisch»

In späteren Instagram-Storys stellt sich dann aber heraus, dass Azealia ihre Katze wohl gar nicht wieder zum Leben erwecken wollte, wie ursprünglich angegeben. Sie scheint lediglich den Schädel ihrer Katze präpariert und abgekocht zu haben. In ihrer Insta-Story teilt sie später ein Foto des Ergebnisses.

«Leute, die Stevie Nicks hören und Katzenschädel von Etsy sammeln, um wie Vintage-Hexen auszusehen, sind in Ordnung – aber Azealia, die ihre eigenen Katzenschädel sammelt, geht zu weit?», verteidigt ein Twitter-Account die Rapperin.

Am Mittwoch äußerte sich Azealia nun auch selbst zum Aufruhr über ihre Videos. «Wieso denkt ihr, dass ich eine tote Katze essen würde, wenn ich kaum eine tote Kuh essen kann?», so die US-Amerikanerin in ihrer Story. «Das nennt man Taxidermie. Es gibt eine Menge Jäger, die konservierte Hirschschädel an ihre Wand hängen. Ihr Leute seid rassistisch.»

Weiter erklärt sie: «Der Katzenkopf wird in Peroxid eingeweicht, um ihn vollständig zu reinigen, dann bringe ich ihn zu einem Schmuckladen, um ihn vergolden zu lassen. Lucifer war eine Ikone. Er verdient es, konserviert zu werden.»

(L'essentiel/Stephanie Vinzens)