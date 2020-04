Bond-​​Girl «Pussy Galore» mit 94 Jahren gestorben

Die britische Schauspielerin, die 1964 als «Pussy Galore» im James Bond-Film Goldfinger weltbekannt wurde, starb im Alter von 94 Jahren in ihrem Haus in Lewes (Sussex). Eines natürlichen Todes, wie die Familie betont.

Sie hatte auch «Schirm, Charme und Melone»

Blackman, die auch für ihre Rolle in der Krimi-Serie Mit Schirm, Charme und Melone bekannt war, wurde von ihrer Familie für ihr «äußerst produktives, kreatives Talent» gelobt.

«Mit einer außergewöhnlichen Kombination aus Schönheit, Verstand und körperlicher Leistungsfähigkeit, ihrer einzigartigen Stimme und einer engagierten Arbeitsmoral erreichte sie einen beispiellosen Kultstatus in der Welt des Films und der Unterhaltung und mit absolutem Engagement für ihr Handwerk und absoluter Professionalität bei all ihren Bemühungen. Sie hat zu einigen der großartigsten Filme und Theaterproduktionen unserer Zeit beigetragen», heißt es in einem Nachruf der Familie im Guardian.

Neben ihren Rollen als Cathy Gale in Mit Schirm, Charme und Melone (1962-64) und als Bond-Girl «Pussy Galore» an der Seite von Sean Connery in Goldfinger (1964) war die Britin u.a. auch in Bridget Jones (2001) oder Hotel Babylon (2009) zu sehen. Zuletzt stand sie 2013 für die Serie Casualty vor der Kamera.

2002 sollte Blackman als Commander of the British Empire (CBE) ausgezeichnet werden, was sie jedoch wegen ihrer republikanischen Ansichten als Parteimitglied der Liberal Democrats ablehnte.

(L'essentiel)