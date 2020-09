Jolie schießt gegen Pitts Liebesurlaub

Bislang ließ sich US-Schauspielerin Angelina Jolie (45) nicht in die Karten schauen, was sie von der angeblichen Beziehung ihres Exmannes Brad Pitt (56) mit Nicole Poturalski (27) hält. Auch nachdem Ende August Fotos ihres gemeinsamen Frankreich-Urlaubs aufgetaucht waren, hielt sie sich zurück. Pitts Liebesangelegenheiten interessieren sie nicht, berichtete damals ein Insider dem Portal HollywoodLife, nur wenn es ihre gemeinsamen Kinder betrifft.

Romantik-Urlaub ist «unangemessen»

Inzwischen dürfte aber ein anderer Wind wehen. Denn wie jetzt bekannt wurde, passt es Pitts Ehemaliger ganz und gar nicht, dass er ihre mögliche Nachfolgerin auf das südfranzösische Weingut Chateau Miraval mitgenommen hat. Denn ausgerechnet hier haben sich Jolie und Pitt vor knapp sechs Jahren das Jawort gegeben. Pitts und Poturalskis Romantik-Urlaub, obwohl er nur drei Tage dauerte, empfindet sie deshalb als «unangenehm und unangemessen». Das will zumindest ein weiterer Insider wissen und steckt dem Sunday Mirror Jolies zornigen Kommentar.

Stimmung hat «ein ganz neues Tief» erreicht

«Angie ist fassungslos, dass sich Brad so tief herablässt», behauptet er. Es mache sie wütend, «dass er sich so öffentlich mit diesem Mädchen in Europa tummelt, anstatt sein Liebesleben privat und würdevoll zu verbergen.» Die angespannte Situation zwischen dem ehemaligen Hollywood-Traumpaar könnte sich auch negativ auf ihr Scheidungsverfahren auswirken. Der Informat ist sich sicher, dass Pitt mit seiner Turtelei die Stimmung «auf ein ganz neues Tief» gebracht hat.

(L'essentiel/red)