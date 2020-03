Viele Wochen sind vergangen, seit sich Prinz Harry und Herzogin Meghan gemeinsam in der Öffentlichkeit gezeigt haben. Seit das Paar im Januar seinen Rücktritt bekannt gegeben hatte, bestritt der 35-Jährige seine Termine nämlich allein. Am Donnerstag gaben Meghan und Harry nun ihr Comeback: In London nahmen sie zusammen an einer Preisverleihung teil.

Offenbar gut gelaunt präsentierten sie sich den Fotografen und Fans, die im Regen darauf warteten, einen Blick auf das zurücktretende Paar zu erhaschen. Meghan und Harry wurden mit Applaus empfangen – nur vereinzelte Buhrufe waren aus der Menge zu hören.

Heiratsantrag mit royalen Zeugen

Beide hielten bei den Endeavour Fund Awards, wo Veteranen geehrt werden, die während dem Militärdienst verwundet wurden, eine Rede. So sprach Meghan, die sich mit Sohn Archie (zehn Monate) bereits seit der Adventszeit mehrheitlich in Kanada aufhält, am Rednerpult: «Es ist sehr schön, wieder zurück zu sein.»

Die Veranstaltung sei sehr inspirierend für sie, fügte die 38-Jährige hinzu. «Das ist bereits das dritte Jahr in Folge, dass ich meinen Ehemann zu dieser Preisverleihung begleiten darf.» Die diesjährigen Endeavour Fund Awards werden Meghan und Harry wohl aber speziell in Erinnerung bleiben: Das Paar wurde Zeuge eines Heiratsantrags.

The winner of the Recognising Achievement Award, Danny Holland, has just surprised his girlfriend by proposing on stage at the @EndeavourFund Awards in front of Harry and Meghan pic.twitter.com/r1LV8eu5sE— Lizzie Robinson (@LizzieITV) March 5, 2020

Preisträger Danny Holland stellte seiner Freundin auf der Bühne die Frage aller Fragen. Sichtlich gerührt klatschten Meghan und Harry, die im Saal in der ersten Reihe saßen, für das frisch verlobte Paar.

Rücktritt bald in Kraft

Meghan und Harrys Rücktritt als ranghohe Mitglieder der britischen Königsfamilie wird ab April in Kraft treten. Der gemeinsame Auftritt am Donnerstagabend war somit eines der letzten Engagements, die sie als Senior Royals bestreiten. Wenn die beiden danach an Veranstaltungen teilnehmen, werden sie dies nicht mehr im Dienste der britischen Krone tun.

Am Wochenende steht nun aber bereits der nächste Termin an: Am Samstag sind Meghan und Harry zu Gast am Mountbatten Music Festival in der Royal Albert Hall in London. Welche und wie viele öffentliche Auftritte danach noch anstehen, ist momentan nicht bekannt.

(L'essentiel/anh)