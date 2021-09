«Ich werde von Jimis Familie fertiggemacht»

In wenigen Wochen erwarten Jimi Blue Ochsenknecht (29) und Yeliz Koc ihre erste gemeinsame Tochter. Im vertrauten Familienglück großziehen werden sie ihr Kind aber nicht. Erst vergangenen Mittwoch gab der Sänger und Schauspieler die Trennung von der Reality-TV-Darstellerin bekannt, woraufhin Yeliz drohte, «alles zu erzählen».

In einer Frage-Runde auf Instagram hatte sie nun damit begonnen – und es wurde schmutzig. Allerdings bekam nicht nur der Kindsvater sein Fett weg, sondern auch seine Familie. Schon die erste Frage ebnete den Weg für Zündstoff. «Wie geht es dir aktuell psychisch?», wollte ein Fan wissen. Und Yeliz antwortete unverblümt ehrlich. «Es geht mir richtig schlecht! Es nimmt einfach kein Ende. Ich werde provoziert, fertiggemacht von der Familie und ausgenutzt.»

«Manipulative Familie»

Anschließend ließ Yeliz noch tiefer in ihre Seele blicken. Auf die Frage einer Followerin, ob Yeliz glücklich sei, schrieb sie: «Ich bin dankbar für meine Mutter, die immer da ist und mir hilft. Sobald ich mal alleine bin, kann ich meine Tränen leider nicht halten. Ich bin nicht glücklich, wenn man mich in der schwierigsten Phase meines Lebens, die eigentlich die schönste sein sollte, alleine lässt und das alles wegen einer manipulativen Familie.» Was hinter dieser Aussage steckt, verriet die hochschwangere 27-Jährige direkt im Anschluss.

Ein weiterer Fan wollte nämlich erfahren, ob Jimi Blue etwa nicht hinter Yeliz stehen würde. «Ich glaube, er kann nichts dafür. Ich denke, er kommt einfach nicht dagegen an. Ich habe es ja selber mitbekommen und wenn man so aufwächst, kommt man da leider nicht so einfach raus», so die ehemalige «Bachelor»-Kandidatin – und nimmt damit Bezug auf Jimis Familie rund um Mama Natasha Ochsenknecht und ihren Bruder.

Jimi sei kein schlechter Mensch

Kurz nachdem Jimi und Yeliz Kontakt wegen der ungeborenen Tochter hatten, soll sich der Bruder der 57-Jährigen gemeldet und Yeliz beschimpft haben. «Sagt Jimi nicht seiner Familie, dass sie dich in Ruhe lassen sollen?», möchte ein Fan wissen. «Ich denke schon. Ich will auch nichts Schlechtes für ihn, auch wenn er mich und seine Tochter sitzen lässt. Er ist auch kein schlechter Mensch, aber er ist da einfach gefangen», so die werdende Mutter zum Abschluss.

Momentan ist es für Yeliz alles andere als leicht. So litt sie etwa unter Hyperemesis gravidarum, einer starken Form von Schwangerschaftsübelkeit, und musste im Juni den Tod ihres besten Freundes verkraften. Erst vor zwei Wochen wurde sie ins Krankenhaus gebracht, nachdem sie beim Aussteigen aus der Badewanne ausgerutscht war und sich am Steissbein verletzt hatte. Das Baby blieb zwar unversehrt, doch während einer darauffolgenden Untersuchung setzten bei ihr sieben Wochen zu früh die Wehen ein. Der Arzt stellte dabei fest, dass Yeliz’ Muttermund leicht geöffnet ist und die werdende Mutter erneut ins Krankenhaus musste.

