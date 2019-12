Heidi Klum hat sich die Lippen machen lassen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Heidi Klum überrascht in einem neuen Instagram-Video mit einem stark veränderten Look. Hat der Schönheitschirurg etwa völlig daneben gegriffen? Zu ihrem neuen Aussehen schreibt die «Germany's next Topmodel»-Jurorin: «Wie gefalle ich euch besser? Vorher oder nachher?»

Wer sich den Clip ansieht, merkt schnell, dass sich der TV-Star einen Scherz erlaubt: Conchita Wurst und Heidis Schwager Bill Kaulitz sind in die Rolle der Beauty-Docs geschlüpft. Das Trio moderiert derzeit die TV-Show «Queen of Drags». Das Video ist also ein Promo-Clip – keine missglückte Schönheitsoperation.

(L'essentiel/kfi)