Flut zerstört das Grab von Heinos Tochter

Das Hochwasser hat auch in der Heimatstadt von Heino, Bad Münstereifel, massive Schäden angerichtet. Besonders bitter für den Schlagerstar: Das Urnen-Grab seiner Tochter wurde von der Flut zerstört und unterspült. Petra starb 2003, sie litt an Schizophrenie.

Heino hat die Bilder vom zerstörten Grab gesehen. Er ist schockiert! Gegenüber «Bild» erklärte er: «Der Anblick tut mir in der Seele weh. Ich habe so oft mit meiner Frau Hannelore dort gestanden und gebetet. Es ist schlimm, dass die Totenruhe meiner Tochter durch die Flut so furchtbar gestört wurde.»

Mitleid hat er aber vor allem mit seinen Mitbürgern: «Es ist schrecklich, dass Petras Grab zerstört ist, aber viel wichtiger sind jetzt die lebenden Opfer dieser furchtbaren Katastrophe. Ihnen gehört mein ganzes Mitgefühl.»

(L'essentiel/red)