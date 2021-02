Khloé Kardashian führt ihre Fans an der Nase herum

«Keeping up with the Kardashians»-Star Khloé Kardashian (36) sorgt mit einem Insta-Post vom Montag für Furore: Auf dem Bild ist – abgesehen von ihrem braun gebrannten Po und High-Heels der eigenen Marke Good American – ein fetter Edelstein am Ringfinger zu sehen. Ein auffällig unauffälliger Hinweis auf ihre Verlobung?

Fans und internationale People-Medien vermuteten unisono, dass das Reality-Sternchen und ihr langjähriger Partner, NBA-Spieler Tristan Thompson (29), endlich den nächsten Schritt wagen wollen. Nach zahlreichen Spekulationen und Schlagzeilen folgte Stunden später aber die Ernüchterung: Der Ring sei weder ein Verlobungsring, noch ein Geschenk von Tristan, soll «Page Six» wissen.

Der Beweis: Bereits im Dezember wurde Khloé mit dem selben Schmuckstück gesichtet – und schon damals führte das zu Spekulationen.

Der Rasen sei perfekt gemäht

Seit 2018, als sein Seitensprung publik wurde, führen Khloé und Tristan eine turbulente On-Off-Beziehung. Die mittlere Kardashian-Schwester hatte lange mit der Untreue ihres Partners zu kämpfen – und tut es offenbar bis heute, wie jüngst ein Ausschnitt aus einer neuen «Keeping Up With The Kardashian»-Folge zeigte.

Gegenüber «Entertainment Tonight» weiß zudem ein Insider zu berichten: «Khloé verzeiht Tristan, sie wird es aber nie vergessen.» Das Paar konzentriere sich jetzt wieder auf ihre Beziehung und die gemeinsame Tochter True (2).

Hochzeit ist Thema

Trotzdem könne sich Khloé durchaus eine Ehe mit Tristan vorstellen. «Mehr Kinder zu kriegen, ist definitiv ein Thema, und Khloé möchte unbedingt eine große Familie gründen», sagt der Informant weiter. «Sie kann sich vorstellen, Tristan eines Tages zu heiraten, aber er muss noch viel beweisen, damit ihre Beziehung auf dieses Niveau kommt.»

Der Ring-Post war demnach ein typischer Kardashian-Move, um die Werbetrommel für die Good-American-Schuhe zu rühren. Und es hat einmal mehr funktioniert: Über zwei Millionen Likes hat der Post mittlerweile auf Insta erhalten. Auf den Beitrag seiner Freundin kommentierte übrigens auch Tristan: «WOW!», schrieb er zum Bild. «Der Rasen ist perfekt gemäht!»

(L'essentiel/Saskia Sutter)