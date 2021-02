Beauty-​​OP? Madonna schockt mit neuem Video

Ihre Lippen sind riesig, ihre Gesicht glatt gebügelt und sie ist stark geschminkt: Ja, das ist tatsächlich Madonna! Selbst ihre Follower erkennen die Popsängerin in ihrem neuesten Instagram-Video kaum wieder.

Fans dürfen aber beruhigt sein: Tatsächlich hat die 62-Jährige bei dem Clip nur einen «Beauty»-Filter verwendet. «Ich habe noch nicht so viel getan, meine Haare sind durcheinander und ich glaube, ich habe zu viel rosa Lidschatten aufgetragen», witzelt Madonna in dem Clip. Weiter erzählt sie, dass sie eigentlich gar keine Zeit zum Schminken habe und sich stattdessen nun auf die Arbeit konzentriere müsse.

«Ich vermisse euch sehr und ich arbeite an etwas Wunderbarem», lässt sie ihre Fangemeinde noch wissen. «Sende Liebe, ganz ungeschminkt», meint sie noch ironisch. Das neue Projekt von Madonna? Sie gibt demnächst in einer neuen Netflix-Doku private Einblicke in ihre «Madame X-Tour».

(L'essentiel/red)