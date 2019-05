Ellen wurde von ihrem Stiefvater belästigt

Eigentlich verbindet man mit US-Talkmasterin Ellen DeGeneres Parodien von Hollywood-Stars, pointierte Witze und vor allem ihre The Ellen DeGeneres Show, in der bereits zahlreiche Prominente zu Gast waren.

Für einmal schlägt die 61-Jährige jetzt aber ernstere Töne an: In der kommenden Folge von David Letterman's Netflix-Show My Next Guest Needs No Introduction spricht sie über ein traumatisierendes Erlebnis aus ihrer Kindheit.

Wie sie gegenüber der TV-Show Entertainment Tonight bereits verraten hat, soll sie als Teenager von ihrem Stiefvater wiederholt belästigt worden sein. Dies, während ihre Mutter gegen eine Brustkrebs-Erkrankung ankämpfte und sich deswegen eine Brust entfernen lassen musste. Laut DeGeneres soll ihr inzwischen verstorbener Stiefvater die Situation ausgenutzt haben.

«Er versuchte es immer wieder»

«Als meine Mutter weg war, sagte er mir, dass er einen Klumpen in ihrer Brust gespürt habe und er jetzt meine Brüste anfassen müsse, weil er sie nicht traurig machen wolle», soll sie laut dem Sender gesagt haben. Weil sie als damals 15-Jährige nicht wusste, dass Brüste alle verschieden sind, habe er sie schließlich überzeugen können. «Ab dann versuchte er es ein weiteres Mal und dann nochmals und nochmals», erinnert sich Ellen. Ihr Peiniger soll sie einmal gar dazu gebracht haben, sich hinzulegen, weil er behauptete, so die Brüste ihrer Mutter besser fühlen zu können.

Es sei eine «wirklich, wirklich schreckliche Geschichte», sagte Ellen. Und sie erzähle sie nur aus einem Grund: «Weil ich möchte, das andere Mädchen das nicht zulassen.» Es sei an der Zeit, dass Frauen endlich ihre Stimme erheben und sich trauen, Nein zu sagen.

(L'essentiel/rab)