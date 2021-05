Ben Affleck und J.Lo turteln beim Training im Gym

Seit einigen Wochen werden «Batman»-Schauspieler Ben Affleck (48) und Sängerin Jennifer Lopez (51) immer wieder zusammen gesichtet: Sei es bei einem gemeinsamen Kurzurlaub in Montana, oder beim Chillen in J.Los Villa in Bel Air, Los Angeles. Das hat bisher für so manches Liebes-Gerücht gesorgt. Jetzt gibt es immer mehr Beweise für ein mögliches «Bennifer»-Comeback, denn die beiden wurden abermals zusammen gesichtet.

Diesmal wurde der Schauspieler und seine «Crazy In Love»-Jenny zusammen in Miami gesichtet. Ein Fan hat die beiden in einem Fitnesscenter turtelnd beobachtet («In Touch» hat die Bilder). Zwischen den Übungen an den Geräten soll das mutmaßliche Paar verspielt geflirtet und sich sogar geküsst haben. «Sie haben total verliebt ausgesehen», weiß der Fan zu berichten.

Ben hat im Schmuckkästchen gegraben

Und damit nicht genug. Einer anderen, nicht namentlich genannten Quelle ist aufgefallen, dass Ben ein dünnes, silbernes Armband trägt – das selbe Kettchen trug er auch schon 2002 im Musikvideo zu J.Los Megahit «Jenny from the Block». Wir wissen: Das dezente Schmuckstück ist ein Geschenk der Sängerin aus der Zeit, als «Bennifer» zum ersten Mal ein Ding war. Ben hat also ziemlich tief im Schmuckkästchen gegraben.

Ben und Jen waren bereits 2002 zusammen. Nachdem sie sich am Set von «Gigli» kennengelernt hatten, wurden sie ein Paar. Sie verlobten sich bald und wollten im September 2003 heiraten, doch zur Hochzeit kam es nie. Im Januar 2004 haben sich die beiden getrennt.

(L'essentiel/Saskia Sutter)