Selma Blair ist unheilbar krank

Artikel per Mail weiterempfehlen

Schicksalsschlag für Selma Blair: Die amerikanische Schauspielerin leidet an Multipler Sklerose. Sie habe die Diagnose im August erhalten, verkündete die 46-Jährige am Samstag auf Instagram – in einem ausführlichen und emotionalen Post.

«Ich bin behindert. Ich stürze manchmal. Ich lasse Dinge fallen. Meine Erinnerung ist vernebelt. Und meine linke Seite fragt nach Anweisungen eines kaputten Navigationssystems», schrieb Blair. Zugleich gab sie sich zuversichtlich: «Wir kriegen das hin.» Zwar wisse sie noch nicht genau, was sie machen werde, aber sie wolle «ihr Bestes geben».

Sie wolle wieder mit ihrem Sohn spielen und auf ihrem Pferd reiten, erklärte Blair. Sie gewährte auch Einblicke in ihren durch die Krankheit schwieriger gewordenen Alltag. «Ich habe Multiple Sklerose und ich bin OK. Aber wenn ihr mich seht, wie ich Dinge über die ganze Straße fallen lasse, fühlt euch frei, mir beim Aufheben zu helfen. Ich allein brauche dafür einen ganzen Tag.»

Blair wurde durch Filme wie «Eiskalte Engel» (1999) und «Fog – Nebel des Grauens» (2005) bekannt und hatte auch Rollen in diversen Serien. Nächstes Jahr wird sie einer neuen Netflix-Produktion zu sehen sein.

(L'essentiel/afp/cat)