Der britische Prinz Philip ist tot. Das teilte der Buckingham-Palast am Freitagmorgen mit. Der britische Prinz Philip ist tot. Das teilte der Buckingham-Palast am Freitagmorgen mit. Der Gemahl der Königin sei friedlich am Freitagmorgen auf Schloss Windsor verstorben. Die königliche Familie gab in einem kurzen Statement bekannt, man würde mit dem Rest der Welt um Philip trauern.

Der 99-jährige Ehemann von Queen Elizabeth II. war am 16. Februar als «Vorsichtsmaßnahme» ins Krankenhaus eingeliefert worden. Woran genau der Herzog von Edinburgh gestorben ist, wurde nicht bekannt. Nach Angaben eines Palastvertreters wies der Prinz keine Symptome einer Covid-19-Erkrankung auf. Philip und Elizabeth sind seit 1947 verheiratet. 2017 zog sich Prinz Philip weitgehend aus dem öffentlichen Leben zurück. Am 10. Juni hätte er seinen 100. Geburtstag gefeiert.

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.



His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn