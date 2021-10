Kult-​​Auswanderer Steff Jerkel hat Krebs

Schock-Diagnose für Steff Jerkel: Derzeit kämpfen der Kult-Auswanderer und seine Peggy in der RTL-Show «Das Sommerhaus der Stars» um stolze 50.000 Euro.

Fernab der TV-Kameras muss der 52-Jährige nun einen herben Schlag hinnehmen. In seiner Instagram-Story teilt Steff folgende Nachricht mit:

«Schlechte Nachricht für mich»

«Hi Leute, eine schlechte Nachricht für mich heute! Ich hatte hier immer so eine kleine Stelle, die ist immer größer geworden und ich habe gesagt: 'Ach, irgendwann gehst du zum Arzt und guckst, was das ist.' Jetzt war ich dann da und es so, das ist Hautkrebs.»

Weil Jerkel die Untersuchung so lange hinausgezögert hat, folgt nun eine Operation. Gleich zwei gefährliche Hautstellen müssen herausgeschnitten werden. Wie ernst der Zustand des TV-Darstellers ist, können danach nur nähere Untersuchungen des Gewebes zeigen.

«Ich dachte immer, weißer Hautkrebs ist auch nicht ganz so gefährlich, aber sie meinten, das ist nicht ohne und das sieht gar nicht so gut aus», erklärt der 52-Jährige weiter.

«Gebt auf euch acht»

An seine Follower richtet der Reality-Star eine eindringliche Botschaft: «Also, gebt auf euch acht! Wenn ihr eine Stelle seht, geht hin und wartet nicht zu lange, so wie ich!»

Seinen Fans bleibt jetzt nur noch zu hoffen, dass das Schlimmste nach der Operation überstanden ist.

(L'essentiel/wil)