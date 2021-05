Archie hat Zoom-​​Date mit Queen und Cousins

Gratuliert hat die Queen ihrem Ur-Enkel schon – zumindest via Instagram und Twitter: «Wir wünschen Archie Mountbatten-Windsor einen schönen zweiten Geburtstag», heißt es am Donnerstagmorgen auf Königin Elizabeths (95) offiziellen Accounts. Garniert wurde die Gratulationsnachricht mit einem roten Luftballon-Emoji und einem Foto von Archie mit Mutter Meghan (39) und Vater Harry (36) von der Taufe auf Schloss Windsor im Jahr 2019.

Auch Onkel Prinz William (38) und Tante Kate (39) gratulieren Archie via Social Media, ebenfalls mit einem Taufbild. Und auch sonst ist der Geburtstagsgruß fast identisch mit jenem der Queen – neben dem Luftballon gesellt sich aber noch ein Torten-Emoji dazu.

Ein Kuchen-Emoji gab es ebenfalls von Opa Charles (72). Sowie ein offizielles Bild von Archies Taufe.

Bei den Gratulationen via Insta und Twitter wird es höchstwahrscheinlich aber nicht bleiben. Wenn Archie wach ist – zwischen London und L.A. liegen acht Stunden Zeitunterschied –, wird ein Zoom-Call mit seinen royalen Verwandten in Großbritannien folgen. Das berichtet ein Informant dem britischen «Mirror».

Wir fassen weitere Details zu Archies Geburtstag zusammen:

Zoom-Call mit George, Charlotte und Louis

Königin Elizabeth plant, mit Archie via Zoom zu feiern, heißt es. Zudem habe das Geburtstagskind ein virtuelles Play-Date mit seinen Cousinen und Cousins: Prinz George (7), Prinzessin Charlotte (6) und Prinz Louis (3).

Royal-Expertin Katie Nicholl ist sich jedenfalls sicher, dass William und Harry ihre Differenzen an diesem speziellen Tag auf der Seite lassen. Es wird sogar spekuliert, dass Archies Geburtstag die zerstrittenen Brüder wieder etwas näher bringen könnte.

Geschenk per Post aus London

William, Kate und ihre drei Kinder sollen Archie im Vorfeld ein Geschenk nach Los Angeles geschickt haben, wie ein Insider gegenüber «Closer Weekly» berichtet. Was es ist, ist nicht bekannt.

Es dürfte sich aber um ein bodenständiges, kleines Präsent handeln. Zu Weihnachten etwa wünschte sich Archie ein Waffeleisen von seiner Oma. Das verriet Prinz Harry kürzlich im Interview mit Entertainer James Corden (42). Die Queen habe ihm seinen Wunsch erfüllt und ihm das Küchengerät tatsächlich nach Los Angeles geschickt. Archie liebe es, jeden Morgen frage er seither nach Waffeln, so Harry.

Von den Eltern gibt es ein Kochset

Bescheiden fallen offenbar auch die Geschenke von Archies Eltern aus. Bücher, ein Spielzeugauto, Puzzles sowie ein Kinderkoch-Set sollen die Sussexes besorgt haben, so der Insider weiter. Für den Einkauf sei Harry zuständig gewesen, um die schwangere Meghan zu entlasten. Auch Partyhüte, Luftballons, Süßigkeiten und eine mehrstöckige Geburtstagstorte habe er gekauft.

Pool-Party mit Schokoladenbrunnen

Gefeiert wird dann im kleinen Kreis. Meghans Mutter Doria Ragland (64) werde zum Fest erwartet. «Sie bleiben in Montecito und machen einen Pool-Tag mit BBQ in ihrem herrlichen Garten», berichtet die Quelle. Es gebe Aktivitäten-Spiele sowie einen Schokoladenbrunnen.

Teilen die Sussexes ein neues Archie-Foto?

Noch vor einem Jahr überraschten Harry und Meghan ihre Fans mit einem besonderen Geschenk an Archies Ehrentag: Damals teilten sie ein Video, in dem Meghan ihrem Kleinen ein Kinderbuch vorliest – aufgenommen hatte es Harry. Selten hat man die Sussex-Familie in einem so intimen Rahmen gesehen.

Inzwischen hat das Herzogenpaar sämtliche Social-Media-Kanäle gelöscht. Neuigkeiten teilen sie nur noch via ihrer «Archewell»-Website. Ob sie da am Donnerstag einen Gruß zur Feier des Tages posten, ist unklar – die Royal-Fans warten jedenfalls sehnlichst auf ein neues Bild- oder Videomaterial von Archie.

(L'essentiel/Katja Fischer)