Papa Jürgen äußert sich zu Joelina Drews' Sextalk

Die Tochter von Schlager-Ikone Jürgen Drews («Ein Bett im Kornfeld») hat es faustdick hinter den Ohren. Mit RTL sprach die 25-Jährige sehr freizügig über ihr Privatleben, unter anderem auch von ihren Gruppensex-Erlebnissen mit einem befreundeten Pärchen.

«Sehr interessante Erfahrung»

Die Initiative sei von der Frau des Pärchens ausgegangen, die zu ihrem Mann offenbar gesagt haben soll «Hey, die wäre doch was für uns», woraufhin der Mann Joelina im Internet anschrieb. «Also, das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie ‹Freundschaft Plus›, nur dass dann halt bei dieser ‹Freundschaft Plus' zwei Leute involviert sind», führte Joelina Drews aus.

Für die 25-Jährige, die sich selbst als bezeichnet, war der flotte Dreier auch die erste sexuelle Erfahrung mit einer Frau. «Für mich eine sehr interessante Erfahrung».

«Das ist total egal, wer du bist, welches Geschlecht, wo du herkommst, was für einen Hintergrund du hast, wie du aussiehst [...] weil am Ende kommt es auf die Sympathie, auf den Charakter und auf die Gemeinsamkeiten an, und ob man sich gut versteht. Und das ist halt auch das, was ich irgendwie den Leuten mitgeben will, warum ich über so was rede», so Joelina, die erst vor kurzem ihre musikalische Karriere als Rapperin unter dem Namen «Joedy» gestartet hat. Und was sagen ihre Eltern zum offenherzigen Sexleben ihrer Tochter?

Eltern sehen das nicht so entspannt

Laut Joelina Drews würden Ramona und Jürgen Drews das Ganze «super entspannt» sehen. Doch in der ZDF-Sendung «Volle Kanne – Service täglich» klingt das zumindest beim «König von Mallorca» ein wenig anders.

«Sie hat mich sehr, sehr oft kritisiert und fand viele Sachen peinlich, die ich machte. Womit sie ja zum größten Teil auch Recht hat. Aber jetzt im Augenblick macht sie auch irgendwie Sachen, dass ich sage... Ich meine, ihr Sexualleben breitete sie ein bisschen aus», mokiert sich Jürgen Drews in der Vormittags-Show und fragt: «Wer will das wissen!?»

