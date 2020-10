Heidi Klum muss nach US-​​Flug in Quarantäne

Still und heimlich landete Model Heidi Klum vergangenen Dienstagnachmittag mit einem Privatjet in Berlin. Mit im Gepäck: Ihre Kinder, Ehemann Tom Kaulitz und ihre Hunde. Der Grund für die Reise: Die Dreharbeiten zu der neuen Staffel «Germany's Next Topmodel», die dieses Jahr in Bocholt stattfinden.

In den nächsten Monaten soll Heidi im Luxus-Hotel Berliner Soho House wohnen. Eines der großen Appartements im Hinterhaus wurde dort laut Bild gebucht. Doch bevor es zum Dreh geht, muss sich Heidi mit ihrer Familie für 14 Tage in Quarantäne begeben.

Übrigens: Auch Heidis Mama Erna flog mit. Sie wird sich laut dem Blatt um die vier Kinder Leni, Lou, Henry und Johan kümmern.

(L'essentiel/red)