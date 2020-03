Lana Del Rey ist wieder Single

Lana Del Rey (34) und Sean Larkin (hier zusammen an der Grammy-Verleihung Ende Januar) haben sich getrennt. Das bestätigte der Cop und TV-Polizei-Experte gegenüber «The New York Times».

Die Sängerin sorgte Anfang Woche bereits für Single-Spekulationen, als sie Voice-Memos von sich auf Instagram postete, in denen sie über die aktuelle Corona-Situation sagte: «Sollte dies das Ende sein, möchte ich einen festen Freund haben.»

Die Hit-Musikerin machte die Beziehung erst im Oktober publik, nachdem die beiden von Paparazzi zusammen im New Yorker Central Park geknipst wurden. Del Rey scheint es trotz Trennung gut zu gehen, am Donnerstag wurde sie gut gelaunt in Los Angeles fotografiert.

(L'essentiel/uten)