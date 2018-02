Warum sich Thomalla Helene tätowieren lässt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Am Dienstag postete Sophia Thomalla (28) auf Instagram ein Bild, auf dem sie ihren Followern verspricht, sich bei 100.000 Likes ein Justin-Bieber-Tattoo machen zu lassen. In den Kommentaren schrieb sie noch frech dazu: "Bei 200.000 Helene Fischer. Bei 500.000 Helene und Florian"

Auf Instagram äußerte sie sich nun dazu: «Wettschulden sind Ehrenschulden. Und ich freu mich drauf! Für Helene und Florian hat es leider nicht gereicht, dafür darf aber Helene am 28.03.18 allein einziehen. Großes Danke an alle Fischer Fans, die mich auf dem Weg zu meinem größten Traum unterstützt haben. I am god damn ready», schreibt sie. Dazu gibt es eine lustige Fotomontage, auf dem Fischer und Thomalla zu sehen sind.

Was für ein Helene-Fischer-Tattoo sie sich tätowieren lässt, hat Thomalla nicht verraten. Auch wo sich die 28-Jährige die Schlagersängerin verewigen lässt, ist noch nicht bekannt.

(L'essentiel)