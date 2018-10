Ariana Grande ist wieder Single

Artikel per Mail weiterempfehlen

So schnell, wie sie sich verlobt haben, so schnell gehen Ariana Grande, 25, und Pete Davidson, 24, getrennte Wege. Am Wochenende haben sich die beiden laut TMZ.comentschieden, ihre Beziehung zu beenden. Der Entschluss sei einvernehmlich gefallen.

Die beiden kannten sich zwar seit 2016, doch erst im Mai dieses Jahres kamen sie zusammen und machten ihre Beziehung auf Instagram öffentlich. Kurze Zeit später folgte die Verlobung - mit einem knapp 100.000 Dollar teuren Verlobungsring. Seither zelebrierten sie ihre junge Liebe auf Instagram.

Die Trennung kommt nach turbulenten Wochen für die Sängerin für viele nicht überraschend, wie ein Insider dem People-Magazin erzählt. Anfang September starb ihr Ex-Freund Mac Miller an einer Überdosis Drogen. Der Tod nahm sie sehr mit, sie fühlte sich dafür verantwortlich, weil sie ihm nicht helfen konnte. Sie zog sich daraufhin aus der Öffentlichkeit zurück.

(L'essentiel/roy)