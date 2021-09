«Verkauft alles, macht euch frei und unabhängig»

Das Haus ist verkauft! Nach nur einer Woche ist Michael Wendler seine Luxus-Villa in Florida losgeworden. Über 800.000 Euro soll er dafür kassiert haben, erklärt er seinen Fans auf Telegram.

Und dort gibt er seinen Anhängern auch einen äußerst kuriosen Ratschlag: «Ich habe ja auch immer wieder gesagt, wenn ihr über Immobilien in Deutschland verfügt, verkauft diese am besten auch, macht euch frei und vor allem unabhängig und selbstständig, denn das ist das A und O in den nächsten Tagen.» Was er mit den «nächsten Tagen» genau meint, ist aber nicht ganz klar.

Da der Wendler aber kein Haus mehr hat, stellt sich die Frage, wo es nun für ihn hingeht? «Wir packen jetzt bald unsere Koffer und höchstwahrscheinlich werden wir nach Kansas ziehen. Das ist ein Bundesstaat in den USA, in dem es keinen Impfzwang und keine Maskenpflicht gibt - genauso wie in Florida», so der Ex-Schlagersänger. Wendler stellt sogar eine Rückkehr nach Deutschland in Aussicht. Das dürfte aber nicht so einfach werden. Immerhin wird dort die Polizei mit Handschellen auf ihn warten. Aufgrund von Steuerhinterziehung und dem Fehlbleiben von Gerichtsterminen wurde nämlich ein Haftbefehl ausgesetzt.

(L'essentiel/slo)