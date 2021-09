Elon Musk und Grimes sind jetzt «halbgetrennt»

Liebes-Aus bei Elon Musik und Grimes: Das Paar hat sich nach drei Jahren als Paar getrennt. Der SpaceX-Gründer bestätigte dies gegenüber dem Klatschportal «Page Six». Die kanadische Sängerin und er seien allerdings nur «halbgetrennt», gab Musk an.

Laut dem Tesla-Chef verstehen sich die beiden weiterhin gut und wollen ihren 16 Monate alten Sohn X Æ A-Xii (ausgesprochen «X Ash A Twelve») gemeinsam großziehen. Zum Trennungsgrund sagte Musk: «Es liegt vor allem daran, dass ich für meine Arbeit bei SpaceX und Tesla hauptsächlich in Texas bin oder ins Ausland reise und sie hauptsächlich in Los Angeles arbeitet.» Aktuell befinde sich Grimes aber in seinem Haus: «Sie ist jetzt bei mir und Baby X ist im Zimmer nebenan», so der Unternehmer.

Musk und Grimes waren seit 2018 ein Paar, im Mai 2020 wurden sie Eltern von X Æ A-Xii. Erst kürzlich hatten sich die beiden noch gerne öffentlich gezeigt. Laut «Page Six» traten sie bei der Met-Gala Anfang September in New York zusammen auf. Musk ist Vater sechs weiterer Kinder aus seiner ersten Ehe mit der kanadischen Buchautorin Justine Musk.

(L'essentiel/kle)