Auf Instagram sind sie immer noch zusammen

Das Liebesleben der Stars beschert uns ja schöne Geschichten: Sänger Justin Bieber (24) und Model Hailey Baldwin (22) haben nach wenigen Monaten Beziehung geheiratet. Heidi Klum (45) schwebt mit ihrem Tokio-Hotel-Gitarristen Tom Kaulitz (29) auf Wolke Sieben gerade auf ihre dritte Ehe zu.

Neben den frischen Romanzen sind einige Starlieben aber auch verwelkt. G-Eazy (29) und Halsey (24) führten in diesem Jahr ein On-Off-Auf-und-Ab mit schlussendlichem Off, auch Ariana Grande (25) löste nach einer Kurz-Beziehung ihre Verlobung mit Komiker Pete Davidson (25).

Obwohl sich diese Paare in der Realität getrennt haben, macht Social Media das Schwelgen in alter Harmonie möglich: Auf Instagram halten einige an ihren Ex-Partnern fest – und lassen die Bilder der vergangenen Liebe im Feed stehen.

Die schönsten Pärchen-Fotos nicht mehr existierender Paare siehst du oben in der Bildstrecke.

(L'essentiel/kao/fim)