Melanie Müller will sich von Prinzen adoptieren lassen

Melanie Müller zählt zu den bekanntesten Realitystars Deutschlands. 2013 nahm sie an der dritten Staffel von «Bachelor» teil und legte damit den Grundstein für ihre Karriere im und außerhalb des TVs. Im Folgejahr verließ sie als Königin das Dschungelcamp und gewann auch gleich bei «Promi Big Brother». Zudem ließ sie sich als Schlagersängerin von «Goodbye Deutschland» mit der Kamera begleiten.

In Zukunft will die 33-Jährige ihr Leben umkrempeln und ihre bisherige Reality-Karriere an den Nagel hängen. Auf Instagram schrieb sie: «Nach all der langen Zeit habe ich mich nun entschieden, einen neuen Weg zu gehen.» Sie werde sich künftig auf die Sachen konzentrieren, die ihr im Leben wichtig seien. Welche das allerdings genau wären, ließ Melanie offen. Abschließend meinte sie: «Wie heißt es so schön: Krone richten und weiter geht's.»

Wird Melanie bald Prinzessin?

Nun scheint klar zu sein, was sie mit dem Statement meint: Die Ballermann-Sängerin möchte sich angeblich von einem Prinzen adoptieren lassen. Das zumindest soll RTL aus Insiderkreisen erfahren haben. Ihr Adoptiv-«Royal» soll kein Geringerer als Prinz Frédéric von Anhalt sein.

Von Anhalt hat seinerseits in der Vergangenheit bereits mehrfach Erwachsene adoptiert, die seitdem den Familiennamen Prinz von Anhalt tragen, darunter der Trash-TV-Star Marcus von Anhalt und Fußballer Kevin von Anhalt, ehemals Feucht. Die Adoptionen wurden in den USA durchgeführt und sind in Deutschland anerkannt. Gegen Bezahlung soll Frédéric auch mindestens 68 sogenannte «Ritterschaften» vergeben haben.

(L'essentiel/Toni Rajic)