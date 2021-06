Bestell-​​Engpässe bei Kanye Wests blauer Jacke

Auch wenn Kanye West die vergangenen Monate untergetaucht ist (und derzeit heimlich mit Supermodel Irina Shayk abhängen soll) – seine Mode ist immer noch heiß begehrt.

Bereits vor einem Jahr wurde die Kooperation zwischen Yeezy, dem erfolgreichen Label des Rappers, mit der US-Modekette Gap bekanntgegeben, seitdem warteten Fans gespannt auf das Ergebnis. Vor ein paar Tagen wurde schließlich auf der Gap-Website eine übergroße, blaue Unisex-Jacke für 200 Dollar lanciert. Mit der Jacke, die übrigens aus recyceltem Nylon gefertigt ist, haben Fans nun einen ersten Vorgeschmack auf die Kollektion bekommen.

Diese wird zwar erst im Herbst ausgeliefert, dennoch war der Andrang so groß, dass Vorbestellungen innerhalb weniger Stunden nicht mehr möglich waren und eine «Sold out»-Meldung erschien. Laut «Forbes» soll es sich dabei aber lediglich um einen Website-Fehler handeln, weil die Nachfrage so groß war. Ist der behoben, sollen weitere Vorbestellungen möglich sein.

Kanye Wests eigenes Label Yeezy hat in den vergangenen Jahren vor allem an Sneakers kräftig verdient: Bis jetzt ist jedes immer in limitierter Stückzahl lancierte Modell sofort vergriffen - und wird häufig für ein Vielfaches auf Verkaufsplattformen wie Ebay angeboten. Mittlerweile können Investoren sogar Anteile an Kanye Wests Schuhen erwerben.

