Cousin der Queen wird Prinz Philipps Platz einnehmen

«Trooping The Colour» zählt zu den Lieblingsveranstaltungen der Queen. Die Parade, die zu Ehren ihres Geburtstages abgehalten wird, findet jährlich im Juni statt. Doch 2021 wird es anders werden. Nach über 73 Ehejahren musste sich die Monarchin Anfang April von ihrer größten Stütze, Prinz Philip, verabschieden. Traditionell war ihr Ehemann während der Zeremonie stets an ihrer Seite. Doch auf familiäre Unterstützung muss die 95-Jährige beim bevorstehenden Event dennoch nicht verzichten.

Bei der diesjährigen Geburtstagsfeier, die am 12. Juni in London stattfindet, wird die Königin von Prinz Edward, dem Herzog von Kent, begleitet. Das berichtet die «Daily Mail». Der 85-Jährige und die Queen sind Cousins ersten Grades väterlicherseits. Es ist bereits das zweite Mal, dass der Duke of Kent den Platz von Prinz Philip einnimmt. Bereits 2013 war er bei «Trooping The Colour» an der Seite der Königin, da sich ihr Mann von einer Operation erholen musste.

Parade trotz Corona

Trotz der Pandemie soll die Parade am zweiten Juni-Wochenende wie geplant durchgeführt werden. In welcher Form ist jedoch noch unklar. Im vergangenen Jahr gab es aufgrund der Corona-Beschränkungen statt einer großen Feier in London eine kleine Zeremonie auf Schloss Windsor, an der nur die Queen alleine teilnahm.

Es wird erwartet, dass «Trooping The Colour» auch 2021 auf Schloss Windsor ausgetragen wird. Eine offizielle Erklärung des Buckingham-Palastes steht noch aus. Ob weitere Mitglieder der königlichen Familie an der Parade teilnehmen werden, wurde ebenfalls noch nicht kommuniziert.

(L'essentiel/Katrin Ofner)