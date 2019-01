«Sexiest Polizistin? Ich hasse es!»

«Sie hat das Recht, Single zu bleiben», schreibt das Boulevardblatt «New York Post» in Anlehnung an den amerikanischen Rechtsgrundsatz, der bei Verhaftungen zum Tragen kommt («You have the right to remain silent»: «Sie haben das Recht zu schweigen»).

Die Rede ist von der Deutschen Adrienne Koleszar, die sich nach zehn Jahren von ihrem Freund getrennt hat, was auch in Großbritannien und den USA für Schlagzeilen sorgt. Das Interesse erklärt sich nicht nur aus dem guten Aussehen der Deutschen aus Dresden und dem Umstand, dass die 34-Jährige eine erfolgreiche Influencerin mit fast 700.000 Instagram-Followern ist. Sondern auch daraus, dass die Deutsche neben all dem einen äußerst bodenständigen Job hat: Sie ist Polizistin.

«Wenn ich 20 wäre, würde ich anders denken»

Für die «Bild-Zeitung» und Co. ist Koleszar sogar die «schönste Polizistin Deutschlands», was sie selbst weniger toll findet: «Sexiest Polizistin Deutschlands – ich hasse es, ich mag diese Bezeichnung gar nicht», sagt sie.

Ihre Arbeit als Ordnungshüterin in Dresden hängte Koleszar letztes Jahr zwar für sechs Monate an den Nagel. Sie reiste um die Welt, modelte, schloss lukrative Werbeverträge ab und moderiert mit einer Ex-Bachelorette und dem Youtube-Star Sophia Thiel die TV-Sendung «Fitness Diaries».

All der Trubel, so wird gemutmaßt, sei der Grund für die Trennung von ihrem langjährigen Freund gewesen. Koleszar selbst äußerte sich nicht dazu, entschloss sich aber, ihr Glam-Leben etwas zurückzufahren. Seit dem 1. Januar arbeitet sie im Revier Dresden-Süd wieder fest im Polizeidienst, Streife und Nachtschichten inklusive. Denn auch wenn das Leben als Insta-Glamgirl kurzfristig lukrativ sei, sehe sie darin «keine reale Chance»: «Ich bin 34. Wenn ich 20 wäre, würde ich vielleicht anders denken.»

(L'essentiel/gux)