Will Smith präsentiert seine Corona-​​Wampe

Auf seinem neuesten Instagram-Bild zeigt sich Hollywood-Star Will Smith an einem See in der Natur – bekleidet nur mit Hausschuhen, Boxershorts, Badehose und einer geöffneten Sportjacke. Darunter sein Corona-Wohlstandsbauch.

«Ich sage euch jetzt die Wahrheit. Ich bin in der schlechtesten Form meines Lebens», lautet seine Beschreibung für das Foto. Damit meint er offenbar sein Bäuchlein, das Smiths Aussage nach der Pandemie geschuldet ist. Die Fans sind begeistert. Arnold Schwarzenegger äußert Bedauern und schickt Motivation: «Will, du armes Baby, ich weine um dich, obwohl du immer noch besser in Form bist als 90 Prozent von Amerika. Weiter pumpen!», kommentiert der «Terminator».

(L'essentiel/tha)