Kim schickt nerviges Spielzeug in «Quarantäne»

Kim Kardashian (40) und Kanye West (43) sind wie alle Mütter und Väter gerade ein bisschen am Anschlag, weil die Kinder den größten Teil der Zeit zu Hause beschäftigt werden wollen. Nun hat Kim Spielzeug, das offenbar im Hause Kardashian-West für zu viel Tumult sorgt, mit einem Corona-Trick eine Weile stillgelegt.

Kims Kids lieben derzeit ihre Elves on a Shelf – eine amerikanische Weihnachtstradition, die auf dem Buch «The Elf on the Shelf» basiert. Dabei verstecken Kinder ihre Stoff-Elfen im Haus, die für den Nikolaus die Menschen im Haus «ausspionieren». Kim Kardashian musste die vergangenen Tage ständig überall die Elfen ihrer vier Kinder North (7), Saint (5), Chicago (2) und Psalm (1) einsammeln – was irgendwann offenbar so sehr genervt hat, dass sie die Notbremse ziehen musste.

Kim wusste sich mit einer in Corona-Zeiten ziemlich glaubwürdigen Aktion zu helfen: Die Elfen mussten jeweils einzeln und in großen Einmachgläsern eine Weile in Quarantäne. Auf einem Zettel, den Kim zum Spielzeug im Ruhemodus gestellt hat, heißt es: «Wir befinden uns in einer zehntägigen Quarantäne! Wir besitzen aber immer noch unsere gesamte Magie und werden in zehn Tagen wieder rumfliegen.»

(L'essentiel/Christina Duss)